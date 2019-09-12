Тарас Хтей: «России обязательно нужно и можно бороться за золото чемпионата Европы»

Чемпион Олимпиады-2012 Тарас Хтей считает, что сборная России может бороться за первое место на чемпионате Европы. На групповой стадии соперниками россиян будут Словения, Турция, Белоруссия, Северная Македония и Финляндия.

— России обязательно нужно и можно бороться за золото, — цитируют «Известия» Хтея. — Конечно, команда Польши — яркий претендент на победу. С приходом Леона она способна остановить любого соперника. Всегда есть команда, в матче с которой малейшее расслабление может плохо закончиться. Мы не раз это проходили, поэтому не надо наступать на те же грабли. Сборные уровня Польши, Сербии, Италии и Франции легко могут наказать за малейшую ошибку. Так что надо держать максимальный уровень концентрации и организации, которые были показаны в Лиге наций и Олимпийском отборе. При этом у нас слабая группа. Надеюсь, это не сыграет с Россией злую шутку. Главное, на групповом этапе не расслабиться. Иначе потом в плей-офф можно пожалеть об этом.