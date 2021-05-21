Сборная России сыграет с Сербией, Азербайджаном, Бельгией, Францией и Боснией на чемпионате Европы
02:26
Состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России сыграет в группе A против команд Сербии, Азербайджана, Бельгии, Франции и Боснии и Герцеговины.
Женския чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 4 сентября в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.
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