Сборная России назвала состав на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу среди мужчин.

Связующие

Александр Бутько (1986 г.р., «Зенит-Казань»)

Игорь Кобзарь (1991, «Кузбасс», Кемерово)

Диагональные

Максим Михайлов (1988, «Зенит-Казань»)

Виктор Полетаев (1995, «Кузбасс»)

Блокирующие

Артем Вольвич (1990, «Зенит-Казань»)

Ильяс Куркаев (1994, «Локомотив», Новосибирск)

Дмитрий Мусэрский (1988, «Сантори Санбердз», Осака, Япония)

Иван Яковлев (1995, «Факел», Новый Уренгой)

Доигровщики

Дмитрий Волков (1995, «Факел»)

Антон Карпухов (1988, «Кузбасс»)

Егор Клюка (1995, «Факел»)

Антон Семышев (1997, «Белогорье», Белгород)

Либеро

Валентин Голубев (1992, «Белогорье»)

Евгений Андреев (1995, «Газпром-Югра»)

Клубная принадлежность игроков указана на момент завершения сезона 2018/19.