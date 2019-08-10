Кошелева не сыграет на чемпионате Европы

Чемпионка мира-2010 Татьяна Кошелева с высокой долей вероятности не поможет сборной России на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября.

– Кошелевой, судя по всему, не будет в команде в этом сезоне, – цитируют "Известия" координатора женских юниорских сборных России Екатерину Гамову . – И на чемпионате Европы выступит тот состав, который принимал участие в олимпийском отборе. Этот костяк нас и представит в сентябре на континентальном первенстве. Будем надеяться, что он покажет те же качество игры и характер, которые помогли ему одержать волевую победу над Кореей в последнем матче.

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