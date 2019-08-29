Германия выиграла все пять матчей в группе на чемпионате Европы

Сборная Германии переиграла Белоруссию на женском чемпионате Европы (3:0). Немки выиграли все пять матчей в группе, в которой также играла Россия. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а у россиянок еще осталась одна игра.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа A

Сербия — Греция (Гренада) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

Франция — Турция — 0:3 (19:25, 19:25, 16:25)

Группа B

Бельгия — Польша — 3:2 (20:25, 27:25, 20:25, 25:21, 17:15)

Украина — Словения — 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

Группа C

Азербайджан — Эстония — 3:2 (25:20, 18:25, 25:22, 22:25, 15:12)

Хорватия — Венгрия — 3:0 (25:20, 25:23, 35:33)

Группа D

Германия — Белоруссия — 3:0 (25:10, 25:15, 25:15)