Германия выиграла все пять матчей в группе на чемпионате Европы
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Сборная Германии переиграла Белоруссию на женском чемпионате Европы (3:0). Немки выиграли все пять матчей в группе, в которой также играла Россия. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а у россиянок еще осталась одна игра.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа A
Сербия — Греция (Гренада) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)
Франция — Турция — 0:3 (19:25, 19:25, 16:25)
Группа B
Бельгия — Польша — 3:2 (20:25, 27:25, 20:25, 25:21, 17:15)
Украина — Словения — 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)
Группа C
Азербайджан — Эстония — 3:2 (25:20, 18:25, 25:22, 22:25, 15:12)
Хорватия — Венгрия — 3:0 (25:20, 25:23, 35:33)
Группа D
Германия — Белоруссия — 3:0 (25:10, 25:15, 25:15)
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