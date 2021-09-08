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Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
8 сентября 2021, 18:40

Статья опубликована в газете под заголовком: «Россия вышла в плей-офф на украинцев»

№ 8521, от 09.09.2021

8 сентября. Тампере. Россия — Северная Македония — 3:0. Фото CEV
8 сентября. Тампере. Россия — Северная Македония — 3:0. Фото CEV
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Все определится поздно вечером.

Чемпионат Европы-2021. Мужчины. Групповой турнир
Россия — Северная Македония — 3:0 (25:15, 25:13, 25:18)
Россия: Клец (15), Вольвич (12), Власов (10).
Северная Македония: Джорджиев (9).
Очки в атаке — 40:23. На блоке — 9:0. Эйсы — 15:2.

В волейбольном мире все запуталось. Еще недавно решение о расширении участников Евро до 24 команд критиковалось. Казалось, это приведет к падению уровня и множеству бессмысленных игр с разгромами. Однако нынешний ЧЕ показывает: играют все и неожиданных результатов хватает в каждом секстете.

— греки на пять партий зарубились с действующими чемпионами Европы сербами;

— чехи одолели вице-чемпионов Евро-2019 словенцев, а потом так же внезапно проиграли белорусам;

— хорваты, которые на крупные турниры отбираются по большим праздникам, близки к выходу в плей-офф с третьего места — это историческое достижение.

Еще непонятно, кто для нас лучше в плей-офф

В нашей группе вообще веселуха. Во вторник финны своими руками отдали голландцам практически выигранный третий сет. Обыграй они Нидерланды 3:1, Россия к последнему туру подошла бы только на четвертом месте в таблице. Где такое видано?

Но ведомые Нимиром Абдель-Азизом голландцы вытащили тяжелую игру и гарантировали себе выход в плей-офф с первого места. Там их ждет Бельгия, Португалия или Греция.

А вот по нам пока непонятно. Россия наконец-то одержала сухую и уверенную победу — в пух и прах разгромлены македонцы.

И теперь все зависит от вечернего матча Финляндии и Турции. Выигрывают хозяева — мы поднимаемся на вторую строчку и играем в 1/8 финала с Украиной. Можно представить, как активизируются политики обеих стран. А вот в случае победы Турции команда Туомаса Саммелвуо останется третьей. И начинать плей-офф придется с топ-соперника — Сербии. Действующих чемпионов Европы.

Какой из вариантов предпочтительнее, сказать сложно. Сербы безумно опасны, но зато проблем с настроем на них совершенно точно не будет. Эмоций же на игры с не самой горячей вывеской россиянам после Олимпиады пока не хватает. И это понятно.

Панков, Власов и Клец получили шансы — и просто разрывали

В любом случае нам нужно отталкиваться от себя, а не от соперника. Покажем свое — должны проходить и тех, и других. Саммелвуо на групповом этапе делал минимум ротации. Очевидно, что накатывал стартовую шестерку на плей-офф. Лишь в двух последних играх вышел в старте Павел Панков, а против македонцев в основе появились Илья Власов и Кирилл Клец. И эта тройка была великолепна.

Клец стал главным снайпером матча, настреляв 15 очков (эффективность — 63%). У Власова — семь из восьми в нападении, результативный блок и два (силовых!) эйса. А Панков мало того, что идеально сработался с первыми темпами, так сам еще трижды забил в атаке и оформил четыре эйса. Видно, как парни соскучились по играм.

Но с высокой долей вероятности можно предположить, что в 1/8 финала начнут Егор Клюка, который все больше осваивается на позиции диагонального, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Игорь Кобзарь, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев (хотя здесь вполне вариант с Артемом Вольвичем), а Валентин Голубев сыграет либеро.

Проведет первый матч плей-офф наша сборная в польском Гданьске. Уже в четверг команда переберется туда из Тампере. А вот в субботу или воскресенье игра — опять же зависит от результата матча Финляндия — Турция и нашего места в группе.

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