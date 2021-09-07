Россия разделала Испанию. Но рискует остаться на третьем месте в группе

Пока на Евро все натужно, постоянно мучимся с середняками.

Чемпионат Европы-2021. Мужчины. Групповой турнир

Россия — Испания — 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17)

Очки в атаке — 55:44. На блоке — 12:2. Эйсы — 8:2.

Россия: Клюка (27), Волков (17), Яковлев (7)

Испания: Виллена (14), Рамон (12)

Если российские футболисты когда-нибудь обыграют Испанию со счетом 3:0 — это будет событие запредельного масштаба. Даже если игра будет товарищеской. А вот в волейболе такое представить очень легко. Мы в этом виде — топы, испанцы — середняки.

Первый эйс Тетюхина-младшего за сборную

Хотя зуб на волейбольную Испанию у нас имеется. Генеральный менеджер сборной Сергей Тетюхин прекрасно помнит, как в 2007 году в финале Евро в Москве наша сборная потерпела сенсационное поражение от «Красных дьяволов». Это одна из самых чувствительных неудач в истории российского волейбола.

Больше того, на чемпионате мира-2010 испанцы, которые были уже не на таком пике, как тремя годами ранее, снова переиграли команду Владимира Алекно — все те же 3:2.

Сейчас допустить подобного Россия никак не могла. Турции хватило.

Но начало получилось тревожным. С 9:7 наша команда отдала пять мячей подряд. Такие серии у нас случаются на этом чемпионате регулярно.

Было и 11:15. Несколько раз откровенно ошибался Павел Панков, но это объяснимо — связующий проводил первый полноценный матч на турнире. Ближе к концу партии он освоился, и такого уже не было. Динамовец провел крепкий матч.

7 сентября. Россия — Испания — 3:1. Фото eurovolley.cev.eu

А значительно помогли вытащить первый сет подачи Павла Тетюхина. Туомас Саммелвуо выпустил его при 18:19, а ушел Тетюхин-младший при 23:19. На счету 20-летнего доигровщика серия мощных подач, после которых у испанцев не было нормальной доводки — и наш блок накрывал атаки. И эйс! Есть первое очко за сборную России!

Сет дотянули до победы, но показательно, что у России за первый сет набралось целых восемь результативных ошибок. Фактически мы сами отдавали каждое третье очко.

Много суеты было и в начале второй партии. Как результат — минус четыре в самом начале. Дальше доигрались до 8:14, и к концу партии ничего глобально не изменилось. 1:1.

Только после этого Россия проснулась. 25:16 и 25:17. Особенно завелся Егор Клюка — диагональный настрелял 27 очков. Из них — три эйса и пять блоков!

В плей-офф — сразу Сербия?

3:1. Но заметно, что России по-прежнему трудно находить в себе эмоции после Олимпиады на матчи со скромными на бумаге соперниками. Тогда как те выходят на финалистов Токио-2020 со звериным настроем. В результате в группе, которая изначально казалась простой, у нас не было ни одного легкого матча. Все — с надрывом. И ни одной сухой игры.

После сегодняшних 3:1 Россия гарантировала себе место в плей-офф Евро. Но это — чистая формальность. По-другому и быть не могло. Куда более неожиданно другое: из-за поражения от Турции и потери очков в матче с Нидерландами наша сборная рискует закончить групповой этап только на третьем месте — а это, скорее всего, Сербия уже в 1/8 финала.

И даже вероятная победа в среду над Северной Македонией ничего России не гарантирует. Теперь уже в этом плане все зависит не только от нас самих.