Мужской и женский чемпионаты Европы обернулись двойным триумфом «Скуадры адзурры». В роскошном финале Евро-2021 у мужчин Италия на тай-брейке обыграла Словению.

Как известно, год в профессиональном волейболе делится на две части — разные по длительности, но примерно равные по значимости. Время с начала октября по май отдано матчам клубов. А затем, пока у остальных игроков наступает пора отпусков, лучшие из лучших собираются в национальных командах. Сборы, матчи Лиги наций и, как вишенка на торте, главный старт сезона — чемпионат мира или Европы либо Олимпийские игры.

Но в нынешнем году привычный график нарушили пандемия и перенос Игр в Токио. В результате и без того непростой календарь ведущих сборных мира оказался дико перегруженным. Не успели отгреметь баталии на токийском паркете, как пришел черед чемпионатов Европы. Выдержать такой марафон было почти нереально. Команды наигрывали «полуторные» составы, давали дорогу молодым, пробовали стиснуть зубы. Но можно точно сказать, что найти идеальный рецепт не удалось никому.

Это большой урок на будущий сезон, главным событием которого станет мужской чемпионат мира в России. Всего через 10 дней мы ждем жеребьевку этого турнира, а до матча открытия остается меньше 12 месяцев — он пройдет 26 августа 2022 года в Санкт-Петербурге. В этом матче точно сыграет российская сборная, а вот с кем предстоит сыграть нашей команде, станет известно 30 сентября — после жеребьевки, которая пройдет в Москве. Помимо Петербурга и столицы России, чемпионат мира примут еще восемь городов: Казань, Калининград, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. Плюс Белгород заявлен в качестве резервного варианта.

Опыт против молодости

Но все это будет через год, а пока подводим итоги Евро-2021, перед которым казалось, что, помимо действующих олимпийских чемпионов из Франции, претендентами на успех будут неудачники Токио из Польши и Италии, а также не попавшие на Игры Сербия, Словения и Болгария. Прогноз оказался точен — четыре из перечисленных команд оказались в полуфиналах.

Решающие матчи турнира проходили на арене в польском Катовице, с виду очень напоминающей летающую тарелку. Снаружи реконструированная недавно арена и вправду выглядит очень впечатляюще. Но ни внеземные факторы, ни бешеная поддержка зала не помогли хозяевам. В четвертьфинале они выбили сборную России, а затем неожиданно оступились в полуфинале со словенцами. Те, проиграв первый сет, забрали две тяжелейших партии — вторую со счетом 32:30, а четвертую с фантастическими 37:35.

И на финал фаворитом выходила именно Словения — команда под управлением итальянца Альберто Джулиани была серебряным призером двух предыдущих Евро, не ездила в Токио, сэкономив силы на континентальный турнир. К тому же для целого ряда игроков этот турнир мог стать лебединой песней — капитану Урнауту 33 года, основному связующему Ропрету 32, Пайенку и Винчичу по 35. Опытная, знающая свою силу команда.

А на другой стороне сетки была молодая и голодная итальянская банда, состав которой заметно отличался от олимпийского. Примерно наполовину — ни Хуанторены, ни Зайцева, ни Коваржа, ни еще нескольких опытных игроков в заявке вы не найдете. Зато ключевым игроком этого состава стал связующий Джаннелли, в итоге признанный лучшим игроком Евро.

Серебряное проклятье

Афиша для финала вышла не самая громкая, но матч команды выдали максимально горячий. Словенцы начали за здравие и вышли на концовку сета с преимуществом «+7», но затем пропустили рывок соперников 7:1, и только эйс от опытного Шкета на сетболе помог им избежать неприятностей. Тем не менее у балканцев барахлила атака и выпадал из игры ведущий нападающий Чебуль. Итальянцы во второй партии не раз чехлили оппонентов, и команды сравнялись.

В третьем сете до середины шла равная игра, затем Словения рванула вперед, но итальянцы во главе с Джаннелли их достали. И тут команда Джулиани выдала один из лучших отрезков в матче, набрав пять очков в одной расстановке, а Штерн подал пару эйсов. Италии нужно было что-то менять, и их джокером стал вышедший на замену Романо — диагональный из второго итальянского дивизиона, который лишь с нового сезона будет играть за «Милан». Он набрал в атаке шесть очков за сет, а Лавия выполнил три подачи навылет подряд в середине партии.

На тай-брейке Словения быстро повела 3:0, но затем команду как будто выключили с пульта дистанционного управления — или батарейки у нее сели сами собой, как-никак второй тяжелейший матч подряд. А у итальянцев еще одним героем стал 19-летний Микьелетто, который в ключевые моменты набрал два очка в атаке и при счете 9:7 подал два эйса кряду, нанеся словенцам нокаутирующий удар.

Италия с золотом впервые с 2005 года и в седьмой раз в истории, а Словения в третий раз подряд с серебром. Кстати, еще одно уникальное достижение итальянцев — их сборные в один год стали чемпионами Европы по футболу и волейболу, чего раньше не добивался никто. Ну и давайте не забывать, что и женская сборная Италии тоже после неудачи на Олимпиаде выиграла золото Евро, попутно взяв реванш у грозной Сербии. Получается, у концовки международного сезона итальянский акцент. Бронзу же на мужском турнире забрала Польша.

Ждем ЧМ-2022

Что можно сказать о сборной России? И мужская, и женская команды на своих чемпионатах Европы оступились на самой тяжелой, обидной и нелюбимой многими стадии — в четвертьфинале. И как минимум от мужчин мы ожидали большего. Да и сами они были на это способны — и главный тренер Туомас Саммелвуо, и генменеджер Сергей Тетюхин нацеливались на победу на Евро.

Штабы мужской и женской команд пошли разными путями, но судьба у сборных оказалась очень похожей. У девушек Серджио Бузато намеренно набрал почти молодежный состав, отправив отдыхать признанных лидеров, а у мужчин из-за проблем со здоровьем не оказалось в заявке ни Михайлова, ни Полетаева, ни Богдана с Семышевым. В итоге главной ударной силой в атаке вынужденно оказался Клюка — в целом он справился, но были моменты, когда у Егора явно не клеилось, и проседала вся команда.

Как девушки, так и мужчины побарахтались в группе — первые неожиданно проиграли Бельгии, вторые начали турнир сенсационным поражением от Турции. А затем спокойно вышли в плей-офф, на классе прошли один раунд и споткнулись во втором, причем и те и другие проиграли по делу. И женская команда Италии, и мужская — Польши оказались попросту выше классом. Итого в нынешнем международном сезоне у нас в активе серебро Олимпийских игр и три проигранных четвертьфинала. Солидный результат? Солидный. Мог ли он быть лучше? Вполне.

Впрочем, долго подбивать итоги болельщикам не придется, ведь совсем скоро стартует клубный сезон. Женский чемпионат России начинается 2 октября, мужской — на следующий день. Но и про сборные не забываем- на горизонте ЧМ-2022 в России.

Чемпионат Европы. Мужчины

Полуфиналы

Польша — Словения — 1:3 (25:17, 30:32, 16:25, 35:37)

Сербия — Италия — 1:3 (27:29, 22:25, 25:23, 18:25)

За 3-е место

Польша — Сербия — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)

Финал

Словения — Италия — 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15)