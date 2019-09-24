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Захович — о победе словенцев над россиянами в волейболе: «Мы все время выигрываем у России»

18:01
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Бывший футболист сборной Словении Златко Захович прокомментировал победу волейбольной сборной над Россией на чемпионате Европы. Словенцы победили в 1/4 финала турнира со счетом 3:1.

— Да-да, я смотрел весь матч, и очень гордился нашими ребятами. Это было круто! Почему мы так часто побеждаем Россию в разных видах спорта? Да потому что мы просто лучше! Тут все очень просто, — сказал Захович. (Михаил Потапов)

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