Бывший футболист сборной Словении Златко Захович прокомментировал победу волейбольной сборной над Россией на чемпионате Европы. Словенцы победили в 1/4 финала турнира со счетом 3:1.

— Да-да, я смотрел весь матч, и очень гордился нашими ребятами. Это было круто! Почему мы так часто побеждаем Россию в разных видах спорта? Да потому что мы просто лучше! Тут все очень просто, — сказал Захович. (Михаил Потапов)