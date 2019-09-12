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Яременко — о чемпионате мира в России: «Уверен, что все спортсооружения будут готовы в срок»

12:58
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал, как идет работа по подготовке к чемпионату мира-2022 в России.

— Создан оргкомитет. Основная работа начнется в 2020 году. Города определены. Надо понять, будут ли новые спортсооружения готовы в срок. Я почти уверен, что так и будет. Останется доработать инфраструктуру. Логистика турнира будет достаточно простой, даже несмотря на то, что география турнира широка. Все, в принципе, ясно, — сказал Яременко на пресс-конференции в Москве. (Мария Никулашкина)

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