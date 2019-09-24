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Владимир Алекно: «У нас сейчас самая сильная сборная за последние годы»

10:51
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Бывший главный тренер сборной России и наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно назвал нынешнюю национальную команду страны сильнейшей по возможностям за последние годы. В 1/4 финала чемпионата Европы россияне уступили команде Словении (1:3).

- Я считаю, что у нас сейчас самая сильная сборная за последние годы. По составу и возможностям. Эта команда должна решать самые большие задачи, — заявил Алекно в интервью ТНВ.

— Сборную России возглавил финн Туомас Саммелвуо. Это означает, что у нас своих специалистов вообще не осталось?

— Отчего же? Осталось, но этот вопрос стоит адресовать федерации, а не мне.

— Ваше мнение интересует.

— Я оставлю его при себе.

Дополнительная информация

https://tnv.ru/news/sport/55393-vladimir-alekno-u-nas-samaya-silnaya-sbornaya-po-vozmozhnostyam-i-sostavu-za-poslednie-gody/

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