Владимир Алекно: «У нас сейчас самая сильная сборная за последние годы»
10:51
Бывший главный тренер сборной России и наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно назвал нынешнюю национальную команду страны сильнейшей по возможностям за последние годы. В 1/4 финала чемпионата Европы россияне уступили команде Словении (1:3).
- Я считаю, что у нас сейчас самая сильная сборная за последние годы. По составу и возможностям. Эта команда должна решать самые большие задачи, — заявил Алекно в интервью ТНВ.
— Сборную России возглавил финн Туомас Саммелвуо. Это означает, что у нас своих специалистов вообще не осталось?
— Отчего же? Осталось, но этот вопрос стоит адресовать федерации, а не мне.
— Ваше мнение интересует.
— Я оставлю его при себе.
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