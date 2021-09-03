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Турция победила Испанию на чемпионате Европы по волейболу

19:48

Сборная Турции обыграла Испанию в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:16, 29:31, 27:25, 25:23.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Турция — Испания — 3:1 (25:16, 29:31, 27:25, 25:23)

3 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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