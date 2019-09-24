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Туомас Саммелвуо: «Словения была намного лучше России»

11:26
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо признал закономерность поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Словении (1:3).

— Этим и интересен спорт: вы легко выигрываете предыдущий матч, а следующая встреча — это всегда война с самого начала, — приводит слова тренера Twiiter сборной России. — Мы прекрасно знали, что соперник будет отлично подавать. Должен поздравить словенскую команду, они отлично сыграли. Они были намного лучше нас.

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