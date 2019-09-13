Туомас Саммельвуо: «Рад, что мы проиграли второй сет»

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо оценил старт команды на чемпионате Европы. В первой встрече россияне победили команду Турции со счетом 3:1.

— Я рад, что мы проиграли второй сет, — приводит слова тренера официальный Twitter сборной. — Мы не заслуживали выиграть его. Затем команда стала играть сосредоточенно, и мы смогли победить уверенно.

Напомним, что сегодня, 13 сентября, сборная России сыграет с командой Белоруссии.