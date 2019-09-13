Туомас Саммельвуо: «Рад, что мы проиграли второй сет»
17:35
Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо оценил старт команды на чемпионате Европы. В первой встрече россияне победили команду Турции со счетом 3:1.
— Я рад, что мы проиграли второй сет, — приводит слова тренера официальный Twitter сборной. — Мы не заслуживали выиграть его. Затем команда стала играть сосредоточенно, и мы смогли победить уверенно.
Напомним, что сегодня, 13 сентября, сборная России сыграет с командой Белоруссии.
?@TSammelvuo прокомментировал матч сборной России против сборной Турции ?? pic.twitter.com/PqlaQ69Uft— Сборная России? (@RusVolleyTeam) September 13, 2019