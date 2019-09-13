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Туомас Саммельвуо: «Рад, что мы проиграли второй сет»

17:35
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Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо оценил старт команды на чемпионате Европы. В первой встрече россияне победили команду Турции со счетом 3:1.

— Я рад, что мы проиграли второй сет, — приводит слова тренера официальный Twitter сборной. — Мы не заслуживали выиграть его. Затем команда стала играть сосредоточенно, и мы смогли победить уверенно.

Напомним, что сегодня, 13 сентября, сборная России сыграет с командой Белоруссии.

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