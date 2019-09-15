Словения победила Финляндию на мужском чемпионате Европы

Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы по волейболу. В группе С, где выступает сборная России, Словения переиграла команду Финляндии в четырех сетах.

Группа A

Франция — Греция — 3:0 (25:14, 25:18, 26:24)

Болгария — Португалия — 3:1 (25:23, 28:30, 25:23, 25:22)

Группа B

Бельгия — Германия — 3-2 (25:23, 25:17, 22:25, 15:25, 15:13)

Словакия — Австрия — 3-1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:15)

Группа C

Словения — Финляндия — 3-1 (25:18, 26:24, 24:26, 25:14)

Группа D

Голландия — Украина — 3:0 (28:26, 29:27, 25:21)

Черногория — Эстония — 3:0 (25:23, 30:28, 25:23)

14 сентября.