Словения победила Финляндию на мужском чемпионате Европы
00:14
Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы по волейболу. В группе С, где выступает сборная России, Словения переиграла команду Финляндии в четырех сетах.
Группа A
Франция — Греция — 3:0 (25:14, 25:18, 26:24)
Болгария — Португалия — 3:1 (25:23, 28:30, 25:23, 25:22)
Группа B
Бельгия — Германия — 3-2 (25:23, 25:17, 22:25, 15:25, 15:13)
Словакия — Австрия — 3-1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:15)
Группа C
Словения — Финляндия — 3-1 (25:18, 26:24, 24:26, 25:14)
Группа D
Голландия — Украина — 3:0 (28:26, 29:27, 25:21)
Черногория — Эстония — 3:0 (25:23, 30:28, 25:23)
14 сентября.
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