Сербия в пяти партиях обыграла Турцию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
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Сборная Сербии победила команду Турции (5:2) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Счет в партиях — 25:18, 22:25, 22:25, 25:23, 15:12. В 1/4 финала Сербия сыграет со сборной Нидерландов.
Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Сербия — Турция — 3:2 (25:18, 22:25, 22:25, 25:23, 15:12)
12 сентября. Сопот. «Ergo Arena».
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