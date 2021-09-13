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Сербия в пяти партиях обыграла Турцию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу

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Сборная Сербии победила команду Турции (5:2) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:18, 22:25, 22:25, 25:23, 15:12. В 1/4 финала Сербия сыграет со сборной Нидерландов.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Сербия — Турция — 3:2 (25:18, 22:25, 22:25, 25:23, 15:12)

12 сентября. Сопот. «Ergo Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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