Сербия победила Германию, Украина переиграла Чехию на чемпионате Европы
13 сентября 2019, 23:58
На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин прошли очередные матчи группового этапа.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа A
Италия — Греция — 3:1 (17:25, 25:23, 25:19, 25:18)
Болгария — Румыния — 3:0 (28:26, 25:20, 25:20)
Группа B
Словакия — Испания — 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 16:25, 18:16)
Бельгия — Австрия — 3:0 (25:17, 25:23, 25:17)
Сербия — Германия — 3:0 (25:21, 25:17, 25:15)
Группа C
Македония — Турция — 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)
Группа D
Чехия — Украина — 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)
Эстония — Польша — 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25)
Голландия — Черногория — 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)
13 сентября.