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Сербия победила Германию, Украина переиграла Чехию на чемпионате Европы

13 сентября 2019, 23:58
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На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин прошли очередные матчи группового этапа.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Италия — Греция — 3:1 (17:25, 25:23, 25:19, 25:18)

Болгария — Румыния — 3:0 (28:26, 25:20, 25:20)

Группа B

Словакия — Испания — 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 16:25, 18:16)

Бельгия — Австрия — 3:0 (25:17, 25:23, 25:17)

Сербия — Германия — 3:0 (25:21, 25:17, 25:15)

Группа C

Македония — Турция — 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)

Группа D

Чехия — Украина — 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25)

Эстония — Польша — 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25)

Голландия — Черногория — 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)

13 сентября.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/euro/2019/

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