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Сборная Белоруссии проиграла Италии в первом матче на чемпионате Европы по волейболу

17:26
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Мужская сборная Белоруссии проиграла Италии в первом матче на чемпионате Европы.

Белорусы уступили в трех партиях со счетом 18:25, 12:25, 15:25.

Сборные Белоруссии и Италии выступают в группе B с командами Болгарии, Словении, Чехии и Черногории.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Италия — Белоруссия — 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)

3 сентября. Острава. «Ostravar Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора

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