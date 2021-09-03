Сборная Белоруссии проиграла Италии в первом матче на чемпионате Европы по волейболу
17:26
Мужская сборная Белоруссии проиграла Италии в первом матче на чемпионате Европы.
Белорусы уступили в трех партиях со счетом 18:25, 12:25, 15:25.
Сборные Белоруссии и Италии выступают в группе B с командами Болгарии, Словении, Чехии и Черногории.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Италия — Белоруссия — 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)
3 сентября. Острава. «Ostravar Arena».
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