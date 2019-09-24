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Саммелвуо заявил, что Россия не заслужила выход полуфинал чемпионата Европы

08:03
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал поражение своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Словении (1:3).

— Мы не заслужили выхода в полуфинал, — приводит слова тренера Siol.net. — Шокированы ли результатом? На протяжении всего турнира мы твердили, что нашу команду нельзя было причислять к фаворитам. Нужно готовиться к каждому матчу.

Это классика для спорта, когда ты не можешь выиграть два матча у одного соперника на одном турнире. Словения отлично подавала. Их игроки прекрасно действовали на приеме.

Конечно, мы разочарованы результатом. Мы хотели завоевать медали. Теперь нужно проанализировать это поражение, отбросив эмоции.

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