Российские волейболисты проиграли в финале юниорского чемпионата Европы
22:00
Юношеская сборная России по волейболу (игроки не старше 2005 года рождения) потерпела поражение в финале чемпионата Европы (U17).
В решающем матче, прошедшем в Албании, российские волейболисты уступили сверстникам из Словении. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:21, 25:23) в пользу словенцев.
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