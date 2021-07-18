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Российские волейболисты проиграли в финале юниорского чемпионата Европы

22:00
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Юношеская сборная России по волейболу (игроки не старше 2005 года рождения) потерпела поражение в финале чемпионата Европы (U17).

В решающем матче, прошедшем в Албании, российские волейболисты уступили сверстникам из Словении. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:21, 25:23) в пользу словенцев.

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Иван Шитик все материалы автора

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