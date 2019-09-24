Россия в четвертый раз не вышла в полуфинал чемпионата Европы

Как и 2015 году сборная России прекратила защиту титула чемпиона Европы на стадии 1/4 финала. Четыре года назад команда под руководством Владимира Алекно уступила итальянцам, в понедельник — словенцам. Для России это четвертый невыход в полуфинал континентального первенства. Ранее наша команда не попадала в четверку сильнейших в 1995-м, 1997-м и 2015-м годах. (Кирилл Бурдаков)

Сборная России на чемпионатах Европы