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Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Россия в четвертый раз не вышла в полуфинал чемпионата Европы

15:59
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Как и 2015 году сборная России прекратила защиту титула чемпиона Европы на стадии 1/4 финала. Четыре года назад команда под руководством Владимира Алекно уступила итальянцам, в понедельник — словенцам. Для России это четвертый невыход в полуфинал континентального первенства. Ранее наша команда не попадала в четверку сильнейших в 1995-м, 1997-м и 2015-м годах. (Кирилл Бурдаков)

Сборная России на чемпионатах Европы

Год

Тренер

И

В

П

Результат

1993

Виктор Радин

7

6

1

3-е метсо

1995

Виктор Радин

7

5

2

1/4 финала

1997

Вячеслав Платонов

7

4

3

1/4 финала

1999

Геннадий Шипулин

5

4

1

2-е место

2001

Геннадий Шипулин

7

5

2

3-е место

2003

Геннадий Шипулин

7

4

3

3-е место

2005

Зоран Гайич

7

6

1

2-е место

2007

Владимир Алекно

8

7

1

2-е место

2009

Даниэле Баньоли

8

6

2

4-е место

2011

Владимир Алекно

6

4

2

4-е место

2013

Андрей Воронков

7

6

1

1-е место

2015

Владимир Алекно

4

3

1

6-е место

2017

Сергей Шляпников

6

6

0

1-е место

2019

Туомас Саммелвуо

7

6

1

1/4 финала

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