Россия в четвертый раз не вышла в полуфинал чемпионата Европы
Как и 2015 году сборная России прекратила защиту титула чемпиона Европы на стадии 1/4 финала. Четыре года назад команда под руководством Владимира Алекно уступила итальянцам, в понедельник — словенцам. Для России это четвертый невыход в полуфинал континентального первенства. Ранее наша команда не попадала в четверку сильнейших в 1995-м, 1997-м и 2015-м годах. (Кирилл Бурдаков)
Сборная России на чемпионатах Европы
|
Год
|
Тренер
|
И
|
В
|
П
|
Результат
|
1993
|
Виктор Радин
|
7
|
6
|
1
|
3-е метсо
|
1995
|
Виктор Радин
|
7
|
5
|
2
|
1/4 финала
|
1997
|
Вячеслав Платонов
|
7
|
4
|
3
|
1/4 финала
|
1999
|
Геннадий Шипулин
|
5
|
4
|
1
|
2-е место
|
2001
|
Геннадий Шипулин
|
7
|
5
|
2
|
3-е место
|
2003
|
Геннадий Шипулин
|
7
|
4
|
3
|
3-е место
|
2005
|
Зоран Гайич
|
7
|
6
|
1
|
2-е место
|
2007
|
Владимир Алекно
|
8
|
7
|
1
|
2-е место
|
2009
|
Даниэле Баньоли
|
8
|
6
|
2
|
4-е место
|
2011
|
Владимир Алекно
|
6
|
4
|
2
|
4-е место
|
2013
|
Андрей Воронков
|
7
|
6
|
1
|
1-е место
|
2015
|
Владимир Алекно
|
4
|
3
|
1
|
6-е место
|
2017
|
Сергей Шляпников
|
6
|
6
|
0
|
1-е место
|
2019
|
Туомас Саммелвуо
|
7
|
6
|
1
|
1/4 финала