Россия в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет в Словении с хозяевами

Определились семь из восьми участников 1/4 финала чемпионата Европы. Сборная России одолела Грецию в трех сетах и сыграет с одними из хозяев турнира сборной Словении, которая одолела Болгарию. Встреча пройдет в словенской столице Любляне.

В других четвертьфиналах сыграют Сербия — Украина и Польша — Германия. Соперником Франции станет победитель игры Италия — Турция. Встреча состоится 22 сентября.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Словения — Болгария — 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17)

Польша — Испания — 3:0 (25:18, 25:13, 25:16)

Голландия — Германия — 1:3 (17:25, 22:25, 32:30, 23:25)

Сербия — Чехия — 3:0 (31:29, 25:21, 25:18)

Франция — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:23, 25:21)

Бельгия — Украина — 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)