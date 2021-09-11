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Россия одержала волевую победу над Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы

20:47
Сборная России по волейболу. Фото ВФВ.
Сборная России по волейболу. Фото ВФВ.
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Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала россияне сломили сопротивление сборной Украины со счетом 3-1 по сетам.

Причем в первом сете россияне проиграли со счетом 22:25. Но потом команда Туомаса Саммелвуо смогла взять игру под контроль и выиграла три сета подряд — 25:16, 25:22, 25:22.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем пары Польша — Финляндия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Россия — Украина — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

11 сентября. Сопот. «Ergo Arena».

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Иван Шитик все материалы автора

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