Россия проиграла Турции на старте чемпионата Европы по волейболу

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России уступила команде Турции (1:3).

Счет в партиях — 29:27, 16:25, 25:21, 25:19 в пользу Турции. Обе команды провели первый матч на турнире. Следующий матч россияне проведут против Нидерландов 4 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Россия — Турция — 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25)

2 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».