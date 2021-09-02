Россия проиграла Турции на старте чемпионата Европы по волейболу
19:11
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России уступила команде Турции (1:3).
Счет в партиях — 29:27, 16:25, 25:21, 25:19 в пользу Турции. Обе команды провели первый матч на турнире. Следующий матч россияне проведут против Нидерландов 4 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Россия — Турция — 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25)
2 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».
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