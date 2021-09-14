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Польша — Россия: где смотреть матч плей-офф ЧЕ по волейболу

20:00
Волейболисты сборной России. Фото volley.ru
Волейболисты сборной России. Фото volley.ru
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Сегодня, 14 сентября, мужская сборная России сыграет против Польши в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу. Начало встречи — в 21.30 по московскому времени.

Российская сборная заняла второе место в групповом раунде, набрав 11 очков в 5 матчах. В 1/8 финала турнира Россия победила Украину со счетом 3-1. Польская сборная была сильнее Финляндии (3-0).

Следить за матчем Польша — Россия на чемпионате Европы можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Страна.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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