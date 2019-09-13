Россия победила Белоруссию на чемпионате Европы
13 сентября 2019, 23:20
Во втором матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Белоруссии 3-1. Счет в партиях — 23:25, 25:17, 25:22, 25:10.
Россияне одержали вторую победу на старте турнира и набрали 6 очков.
Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Белоруссия — Россия — 1:3 (25:23, 17:25, 22:25, 10:25)
13 сентября.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Македонии.
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