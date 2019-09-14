Россия одержала третью победу подряд на чемпионате Европы

В третьем матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Македонии со счетом 3:0. Пока россияне выиграли все матчи на турнире и набрали 9 очков.

Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Македония — Россия — 0:3 (15:25, 16:25, 28:30)

14 сентября.