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Россия одержала третью победу подряд на чемпионате Европы

20:02
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В третьем матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Македонии со счетом 3:0. Пока россияне выиграли все матчи на турнире и набрали 9 очков.

Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Македония — Россия — 0:3 (15:25, 16:25, 28:30)

14 сентября.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/euro/2019/

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