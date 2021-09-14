Россия крупно проиграла Польше в первом сете четвертьфинала чемпионата Европы
21:55
Сборная Польши выиграла первую партию матча 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Счет в сете — 25:14.
В ближайшее время начнется вторая партия. За матчем вы можете следить на сайте «СЭ».
Ранее Сербия обыграла сборную Нидерландов (3:0). В 1/4 финала также сыграют Италия — Германия и Чехия — Словения. Победитель последней пары сыграет с лучшим в противостоянии Польши и России в полуфинале.
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