14 сентября, во вторник, мужская сборная России по волейболу сыграет с Польшей в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2021. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Ранее команда Туомаса Саммелвуо одержала победу над Украиной (3:1) в 1/8 финала турнира. Польша на этой стадии оказалась сильнее Финляндии (3:0).

Следить за онлайн-трансляцией матча Польша — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч! Страна».

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