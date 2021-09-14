Россия проиграла Польше в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин

Сборная Польши обыграла сборную России (3:0) в матче 1/4 финала мужского чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в Гданьске (Польша).

Счет в партиях — 25:14, 26:24, 25:19. В полуфинале поляки сыграют с победителем матча Чехия — Словения.

Ранее Сербия обыграла сборную Нидерландов (3:0). В полуфинале сербы сыграют с победителем противостояния сборных Италии и Германии.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Сборная России покидает турнир, не сумев пробиться в число призеров.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Польша — Россия — 3:0 (25:14, 26:24, 25:19)