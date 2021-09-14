Польша повела 2:0 по партиям в матче с Россией
22:31
Сборная Польши ведет 2:0 по сетам в матче 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин против команды России.
Второй сет поляки выиграли со счетом 26:24. В первой партии они победили 25:14.
В ближайшее время начнется третья партия. За онлайном матча можно следить на сайте «СЭ».
Победитель этой пары сыграет в полуфинале с Чехией или Словенией.
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