Польша повела 2:0 по партиям в матче с Россией

Сборная Польши ведет 2:0 по сетам в матче 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин против команды России.

Второй сет поляки выиграли со счетом 26:24. В первой партии они победили 25:14.

В ближайшее время начнется третья партия. За онлайном матча можно следить на сайте «СЭ».

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с Чехией или Словенией.