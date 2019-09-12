Перед мужской сборной поставлены максимальные задачи на ЧЕ-2019

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал об особенностях стартающего сегодня чемпионата Европы среди мужских команд и задачах сборной России.

— Задачи поставлены максимальные. У действующего чемпиона других быть не может, — сказал Яременко на состоявшейся в четверг в Москве пресс-конференции. — Тем более мы знаем, что команда реально способна побеждать. Она это показала во время Лиги наций и олимпийского отборочного турнира. Команда поехала на Евро, чтобы победить. Но выступать в ранге действующего чемпиона и фаворита сложнее. Это и особая психологическая нагрузка и особое внимание соперников.

Чемпионат будет непростой. Проводится в формате 24 команд, в четырёх разных странах, он удлиняется по времени, игры идут не каждый день, есть переезды. И к решающим матчам нужно быть в форме, сохранить настрой и психологическую энергию. (Мария Никулашкина)