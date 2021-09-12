В субботу на волейбольном чемпионате Европы стартовал плей-офф. В матче 1/8 финала сошлись России и Украина. Со счетом 3:1 победила Россия. Но борьба, вопреки прогнозам, получилась очень упорной. И соперники, несмотря на статус России в волейболе, покидали площадку в расстроенных чувствах.

— Игра получилась хорошей, но у меня сейчас больше негативных эмоций, — признался Дмитрий Виецкий. — Могли выигрывать. И настраивались на это. Обидно. В третьей партии долго не могли сняться в одной расстановке, была такая же ситуация в четвертой. Мы можем играть с такими командами, у нас все для этого есть.

Просто нужно показывать свою игру. 10 миллионов гривен за победу в этом матче? У меня настроя хватало только из-за того, что мы играли против хорошего соперника. Подстегивала мысль о возможном выходе в четвертьфинал. Это реально важно. А призовые... Ну, наверное, и они добавили немного мотивации. Политический фон? Я не знаю. Вот в это стараюсь не вникать.