Россия одержала первую победу на чемпионате Европы по волейболу
19:53
Сборная России проводила второй матч в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Команда Туомаса Саммелвуо одержала первую победу на турнире, на тай-брейке сломив сопротивление сборной Нидерландов.
Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13) в пользу россиян.
В следующем матче россияне сыграют с командой Финляндии в воскресенье.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Нидерланды — Россия — 2:3 (13:25, 25:19, 21:25, 25:21, 13:15)
4 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».
Читайте также
ЧМ-2022, отборочный турнир: Кипр примет Россию, Украина — Францию. Расписание и результаты матчей 4 сентября
9
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю