Россия одержала первую победу на чемпионате Европы по волейболу

Сборная России проводила второй матч в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Команда Туомаса Саммелвуо одержала первую победу на турнире, на тай-брейке сломив сопротивление сборной Нидерландов.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13) в пользу россиян.

В следующем матче россияне сыграют с командой Финляндии в воскресенье.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Нидерланды — Россия — 2:3 (13:25, 25:19, 21:25, 25:21, 13:15)

4 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».