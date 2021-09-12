Нидерланды обыграли Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
21:36
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Нидерландов победила команду Португалии (3:2).
Счет в партиях — 22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13. В 1/4 финала Нидерланды сыграют с победителем пары Сербия — Турция.
Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Нидерланды — Португалия — 3:2 (22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13)
12 сентября. Сопот. «Ergo Arena».
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