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Нидерланды обыграли Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

21:36

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Нидерландов победила команду Португалии (3:2).

Счет в партиях — 22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13. В 1/4 финала Нидерланды сыграют с победителем пары Сербия — Турция.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Нидерланды — Португалия — 3:2 (22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13)

12 сентября. Сопот. «Ergo Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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