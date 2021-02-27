Мужской чемпионат Европы по волейболу пройдет с 1 по 19 сентября

Европейская конфедерация волейбола (CEV) на своем официальном сайте опубликовала календарь мужского чемпионата Европы 2021 года.

Он пройдет с 1 по 19 сентября в польских Кракове, Гданьске и Катовице, чешской Остраве, финском Тампере и эстонском Таллине.

Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в Катовице.

Еще не разыграны восемь рутевок из 24. Квалификация для оставшихся участников пройдет в мае.

Призовой фонд мужского и женского чемпионатов Европы увеличен с 1,5 до 2 миллионов евро.