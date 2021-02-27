Мужской чемпионат Европы по волейболу пройдет с 1 по 19 сентября
10:23
Европейская конфедерация волейбола (CEV) на своем официальном сайте опубликовала календарь мужского чемпионата Европы 2021 года.
Он пройдет с 1 по 19 сентября в польских Кракове, Гданьске и Катовице, чешской Остраве, финском Тампере и эстонском Таллине.
Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в Катовице.
Еще не разыграны восемь рутевок из 24. Квалификация для оставшихся участников пройдет в мае.
Призовой фонд мужского и женского чемпионатов Европы увеличен с 1,5 до 2 миллионов евро.
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