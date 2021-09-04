Мужская сборная Финляндии одержала вторую победу на чемпионате Европы
15:36
Сборная Финляндии обыграла Испанию в матче групповой стадии чемпионата Европы по волейболу.
Финская команда одержала победу в трех сетах со счетом 25:19, 25:20, 25:18.
Финляндия занимает второе место в группе С с 6 очками в 2 матчах. Испания идет на последней, шестой строчке с 0 очков в 3 матчах. Четвертое место в группе занимает сборная России.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Испания — Финляндия — 0:3 (19:25, 20:25, 18:25)
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