Мужская сборная Финляндии одержала вторую победу на чемпионате Европы

Сборная Финляндии обыграла Испанию в матче групповой стадии чемпионата Европы по волейболу.

Финская команда одержала победу в трех сетах со счетом 25:19, 25:20, 25:18.

Финляндия занимает второе место в группе С с 6 очками в 2 матчах. Испания идет на последней, шестой строчке с 0 очков в 3 матчах. Четвертое место в группе занимает сборная России.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Испания — Финляндия — 0:3 (19:25, 20:25, 18:25)