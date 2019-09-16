Македония победила Белоруссию на чемпионате Европы
16 сентября 2019, 23:59
В матче группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд Македония победила Белоруссию в четырех сетах. Эти комнады являются соперниками сборной России по группе C, которая пока идет на турнире без поражений.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Белоруссия — Македония — 1:3 (25:23, 19:25, 27:29, 20:25)
16 сентября.
Группа A
Румыния — Греция — 1:3 (25:23, 24:26, 25:27, 21:25)
16 сентября.
Франция — Болгария — 3:0 (25:19, 25:21, 25:14)
16 сентября.
Группа B
Австрия — Германия — 0:3 (23:25, 15:25, 16:25)
16 сентября.
Испания — Сербия — 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 20:25)
16 сентября.
Группа D
Черногория — Украина — 1:3 (25:19, 18:25, 15:25, 19:25)
16 сентября.
Польша — Чехия — 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)
16 сентября.