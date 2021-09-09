Италия обыграла Чехию на чемпионате Европы
9 сентября 2021, 22:43
Сборная Италии победила команду Чехии (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Обе команды вышли в плей-офф. Итальянцы выиграли группу В с 15 очками. У Чехии 7 очков и четвертое место.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Чехия — Италия — 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 22:25)
Читайте также
Глава Федерации волейбола Украины — о матче против России: «Игрокам не нужно смотреть, кто по ту сторону сетки»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю