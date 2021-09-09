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Италия обыграла Чехию на чемпионате Европы

9 сентября 2021, 22:43

Сборная Италии победила команду Чехии (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Обе команды вышли в плей-офф. Итальянцы выиграли группу В с 15 очками. У Чехии 7 очков и четвертое место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Чехия — Италия — 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 22:25)

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Евгений Петров все материалы автора

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