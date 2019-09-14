Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев после матча Евро-2019 против Македонии (3:0), в котором он впервые вышел на площадку, объяснил, почему не принимал участие в матчах с Турцией и Белоруссией, передает из Любляны спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Нечасто видел, чтобы после матча игроки шли к сопернику с просьбой о фото, как это сейчас делали македонцы. У вас прежде бывало такое?

— Может быть, на юношеских турнирах было. Или на Универсиаде. Когда люди приезжают во многом отдохнуть. Это у нас всегда задача — побеждать, а есть ребята, которые играют, но параллельно учатся или работают. Для них игроки России или Сербии — практически профессора волейбола. Поэтому им хочется сфотографироваться.

— Вы первые два матча пропустили. Это решение Туомаса Саммелвуо или дело в каких-то проблемах со здоровьем?

— К сожалению, было легкое повреждение. Решили поберечься. Но совсем скоро серьезные игры, нужно уже вливаться. Хорошо, что сегодня сыграл — и ухудшений нет. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Дискомфорт на площадке из-за этого еще есть?

— Да все мы играем с дискомфортом. Полностью здоровых нет вообще. Просто есть такая боль, с которой можно играть. Тут только важно чувствовать, чтобы не было ухудшений. А так спортивная медицина подтверждает: без боли — никуда.

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