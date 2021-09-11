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Губерниев назвал легкой победу сборной России по волейболу над Украиной

11 сентября 2021, 21:35
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу борной России по волейболу над Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы-2021 (3:1).

«Играли с рядовым соперником, отдали сет! Выиграли не в трех партиях, а в четырех, как я и предполагал. Излишняя драматическая и политическая шумиха, причем не с нашей стороны, а с противоположной. Украине обещали безумные деньги, если они победят Россию, а для нас это был абсолютно легкий и рядовый матч, мы их спокойно выиграли. Наши сильнее, Украина в волейболе совсем не гранд, поэтому результат очевиден. Я надеюсь что мы не просто дойдем до финала, но и выиграем», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

В четвертьфинале Евро-2021 россияне сыграют с победителем пары Польша — Финляндия.

Ранее в Госдуме оценили победу сборной России над украинцами на чемпионате Европы по волейболу.

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