Дмитрий Мусэрский: «Не смогли показать тот волейбол, на который действительно способны»

Центральный блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский оценил выступление команды на чемпионате Европы. В четвертьфинале россияне уступили Словении со счетом 1:3.

— На данный момент чемпионат Европы 2019 для Сборной России закончен, — написал Мусэрский в Instagram. — Спасибо всем, кто смотрел, болел и переживал... Очень жаль, что так и не смогли показать тот волейбол, на который действительно способны.