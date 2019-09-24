Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Дмитрий Мусэрский: «Не смогли показать тот волейбол, на который действительно способны»

12:00
Теги:

Центральный блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский оценил выступление команды на чемпионате Европы. В четвертьфинале россияне уступили Словении со счетом 1:3.

— На данный момент чемпионат Европы 2019 для Сборной России закончен, — написал Мусэрский в Instagram. — Спасибо всем, кто смотрел, болел и переживал... Очень жаль, что так и не смогли показать тот волейбол, на который действительно способны.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир