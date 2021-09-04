Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 4 сентября

08:00
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Теги:

В субботу, 4 сентября, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Сборная России сыграет с командой Нидерландов.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
(время начала матчей московское)

Группа C. Испания — Финляндия. 14:00
Группа D. Словакия — Эстония. 16:00
Группа B. Черногория — Словения. 17:00
Группа C. Нидерланды — Россия. 17:30
Группа A. Бельгия — Греция. 18:30
Группа D. Хорватия — Латвия. 19:00
Группа B. Белоруссия — Чехия. 20:00
Группа A. Сербия — Польша. 21:30

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021 можно посмотреть здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/euro/2021/calendar/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы
Какие пять упражнений нужно делать, чтобы похудеть. Комментирует тренер
Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром
Калашян назвал некрасивым поступок украинца Цветова на награждении на Паралимпиаде
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд