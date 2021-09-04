Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 4 сентября
08:00
В субботу, 4 сентября, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Сборная России сыграет с командой Нидерландов.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
(время начала матчей московское)
Группа C. Испания — Финляндия. 14:00
Группа D. Словакия — Эстония. 16:00
Группа B. Черногория — Словения. 17:00
Группа C. Нидерланды — Россия. 17:30
Группа A. Бельгия — Греция. 18:30
Группа D. Хорватия — Латвия. 19:00
Группа B. Белоруссия — Чехия. 20:00
Группа A. Сербия — Польша. 21:30
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021 можно посмотреть здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/euro/2021/calendar/
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