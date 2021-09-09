Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 8 сентября
10:25
В четверг, 9 сентября, пройдут заключительные матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
9 сентября, четверг
Группа B. Болгария — Белоруссия. 17.00 мск.
Группа D. Германия — Словакия. 17.00.
Группа B. Чехия — Италия. 20.00.
Группа D. Эстония — Франция. 20.00.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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