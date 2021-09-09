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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 8 сентября

10:25
Сборная Италии по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная Италии по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
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В четверг, 9 сентября, пройдут заключительные матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины

9 сентября, четверг

Группа B. Болгария — Белоруссия. 17.00 мск.
Группа D. Германия — Словакия. 17.00.
Группа B. Чехия — Италия. 20.00.
Группа D. Эстония — Франция. 20.00.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021

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Руслан Абушкин все материалы автора

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