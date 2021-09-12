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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 12 сентября

10:00
Сборная Италии по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная Италии по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Теги:
Матчи плей-офф мужского чемпионата Европы, которые прошли 11 сентября.

Все результаты группового турнира — здесь.

В 1/8 финала сборная России обыграла Украину — 3:1. В четвертьфинале российская команда сыграет с Польшей.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Плей-офф

1/8 финала

12 сентября, воскресенье

Италия — Латвия. 17.00.

Нидерланды — Португалия. 18.30.

Германия — Болгария. 20.00.

Сербия — Турция. 21.30.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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