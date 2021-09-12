Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 12 сентября
10:00
Матчи плей-офф мужского чемпионата Европы, которые прошли 11 сентября.
Все результаты группового турнира — здесь.
В 1/8 финала сборная России обыграла Украину — 3:1. В четвертьфинале российская команда сыграет с Польшей.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Плей-офф
1/8 финала
12 сентября, воскресенье
Италия — Латвия. 17.00.
Нидерланды — Португалия. 18.30.
Германия — Болгария. 20.00.
Сербия — Турция. 21.30.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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