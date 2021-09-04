Нидерланды — Россия, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
16:00
Сегодня, 4 сентября, мужская сборная России проведет второй матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).
Соперник — команда Нидерландов. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
В первом матче российская сборная уступила Турции — 1:3. Также в группе С выступают команды Финляндии, Северной Македонии и Испании.
За матчем Нидерланды — Россия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
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