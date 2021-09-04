Сегодня, 4 сентября, мужская сборная России проведет второй матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).

Соперник — команда Нидерландов. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

В первом матче российская сборная уступила Турции — 1:3. Также в группе С выступают команды Финляндии, Северной Македонии и Испании.

За матчем Нидерланды — Россия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».