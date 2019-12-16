Часть матчей мужского Евро-2021 пройдет в Польше

Польша проведет часть матчей мужского чемпионата Европы 2021 года, сообщает официальный сайт польской федерации волейбола.

Матчи Евро также примут Эстония, Финляндия и Чехия. Но больше всего игр пройдет именно в Польше: 15 матчей группового этапа, четыре встречи стадии 1/8 финала, две — 1/4, оба полуфинала, матч за 3-е место и финал.

Турнир пройдет по новому регламенту. 24 команды будут разбиты на 4 группы по 6 команд. На Евро попадут команды из стран-хозяек турнира, восемь лучших сборных Евро-2019 (Сербия, Словения, Франция, Россия, Италия, Украина, Германия и Бельгия) и 12 команд, которые отберутся по итогам квалификации, которая пройдет летом 2020 года.