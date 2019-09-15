Белоруссия одолела Финляндию на тай-брейке на чемпионате Европы
15 сентября 2019, 23:36
На чемпионате Европы среди мужских команд прошли очередные матчи. Белоруссия одолела Финляндию на тай-брейке, а Словения победила Турцию в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа A
Португалия — Франция — 0:3 (11:25, 20:25, 23:25)
Италия — Румыния — 3:1 (25:15, 25:14, 23:25, 25:14)
15 сентября.
Группа B
Сербия — Словакия — 3:0 (25:19, 25:20, 25:21)
Испания — Бельгия — 0:3 (17:25, 21:25, 14:25)
15 сентября.
Группа C
Турция — Словения — 0:3 (28:30, 16:25, 23:25)
Белоруссия — Финляндия — 3:2 (13:25, 17:25, 30:28, 25:22, 15:13)
15 сентября.
Группа D
Чехия — Эстония — 3:0 (25:18, 34:32, 28:26)
Голландия — Польша — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)
15 сентября.
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