Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич дал бомбическое интервью «СЭ», в котором объяснил, почему ему чуждо поведение Владимира Соловьева.

— В соцсетях чуть ли не каждый второй чиновник позволяет себе жестить, — сказал Вольвич. — Типа того, что в бедности виноваты вы сами, потому что тунеядцы и алкоголики. Есть еще один интересный персонаж. Как же его... Соловьев. Это такое бинго! А он ведь еще ведет какие-то передач на «России».

— Так и рейтинги огромные.

— Глянул его Твиттер — и мне стало стыдно. Даже я, хотя меня знают 20 человек, не могу позволить себе так выражаться. Для меня дико, что человек с федерального канала так себя ведет. Тем более, вы говорите, у него такие рейтинги.

— Оборотная сторона шоу-бизнеса. Чем больше чуши несешь — тем больше тебя смотрят.

— Согласен. Не очень симпатизирую Сереге Шнурову, но у него есть шикарная фраза на долгие года: пипл хавает. Что популярно в сети — либо голая задница, либо кто-то кого-то послал. Меня это не сильно радует. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Вольвича