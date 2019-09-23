Артем Вольвич — о шансах стать депутатом Госдумы: «Меня застрелят»
13:12
Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич дал бомбическое интервью «СЭ», в котором в числе прочего объяснил, почему не может себя представить депутатом Госдумы.
— Спортсмены в Госдуме — это нормальная история?
— По-разному. Вот взять Александра Карелина. Его уважают, он многим реально помогает. Почему нет?
— Вы себя депутатом можете представить?
— Пока — нет. Меня застрелят. Я буду лоббировать много законов, которые будут где-то граничить с абсурдом.
— Например?
— По мотивам Сингапура.
— Жесткие меры для коррупционеров?
— Точно. И я могу поехать в этом направлении (смеется). (Владимир Иванов)
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