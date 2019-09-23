Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич дал бомбическое интервью «СЭ», в котором в числе прочего объяснил, почему не может себя представить депутатом Госдумы.

— Спортсмены в Госдуме — это нормальная история?

— По-разному. Вот взять Александра Карелина. Его уважают, он многим реально помогает. Почему нет?

— Вы себя депутатом можете представить?

— Пока — нет. Меня застрелят. Я буду лоббировать много законов, которые будут где-то граничить с абсурдом.

— Например?

— По мотивам Сингапура.

— Жесткие меры для коррупционеров?

— Точно. И я могу поехать в этом направлении (смеется). (Владимир Иванов)

Полностью интервью Вольвича здесь